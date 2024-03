Maledette trasferte

Negli occhi dei tifosi della Fiorentina c'è ancora Budapest e la vittoria da batticuore in pieno recupero contro il Maccabi Haifa. Ma associare le parole “trasferta” e “campionato” non produce tanti sorrisi per i tifosi viola, soprattutto in questo 2024.

In trasferta si fa ancora tanta fatica

La Nazione riporta il dato: l'ultima vittoria della Fiorentina in trasferta in Serie A è data 22 dicembre, a Monza. Ottantasei giorni senza successi fuori dal ‘Franchi’ nel nuovo anno. E non sono numerosissimi neanche nell'intera stagione: Genoa, Udinese, Napoli, Monza. Un trend da migliorare, magari già da uno scontro diretto come quello di oggi.