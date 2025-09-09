​​
Corriere dello Sport-Stadio: Pioli cambia la linea mediana

Corriere dello Sport-Stadio

In prima pagina del Corriere dello Sport-Stadio troviamo questo titolo sulla Fiorentina: “Pioli cambia Dubbio Gud”. 

Pagina 19

Apertura stamani per: “La nuova Fiorentina dal cuore Made in Italy”. Sottotitolo: “Pioli affida le chiavi della mediana a Mandragora, Nicolussi e Fagioli Nicolò tornerà a fare la mezzala ma sempre con un occhio alla regia”. 

Il dubbio

C'è un grande dubbio relativo alla squadra: “Gud a rischio: si aspettano gli esami”. E infine: “Settore ospiti, oggi la decisione  del Casms”.

