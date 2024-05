Rivoluzione societaria per il Bruges alla vigilia del match con la Fiorentina. L'amministratore delegato vende e saluta

Non è propriamente un terremoto, o un qualcosa di inaspettato, però il Bruges cambia il proprio assetto societario e lo fa alla vigilia della partita di andata di semifinale di Conference League contro la Fiorentina.

L'amministratore delegato vende

L'amministratore delegato uscente, Vincent Mannaert (nella foto), ha venduto tutte le sue azioni (13% del club) a Bart Verhaeghe, che ora risulta essere ancora più potente come presidente.

Un annuncio già fatto

Mannaert aveva annunciato il suo addio due settimane fa e ha detto: “È stato un onore guidare il Club Brugge come amministratore delegato per 13 anni. Con la vendita delle azioni ora vi saluto. Conservo tanti ricordi indimenticabili e auguro ai miei successori e, per estensione, all'intero Club di avere ogni successo”. Resterà nel CdA della società come consigliere fino all'ottobre del 2025, quando scadrà il mandato.