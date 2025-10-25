La Fiorentina intanto prepara il dossier: mai via dal Franchi e certezze sui tempi. Qui si gioca il finanziamento di Commisso

I nuovi sviluppi, o meglio le nuove incertezze, emerse dall'ultima settimana lato cantieri del Franchi hanno prodotto già una prima risposta da parte della Fiorentina e ne produrranno a breve un'altra. Secondo quanto ricostruito da Fiorentinanews.com infatti, la società viola sta elaborando un dossier da presentare al Comune al più presto.

Le due pretese della Fiorentina

Sono due sostanzialmente i capisaldi del dossier, oltre ad esprimere perplessità, la società viola esigerà una doppia certezza: quella di restare a giocare sempre al Franchi durante i cantieri e quella di una certezza sui tempi di conclusione del primo lotto di lavori. Il Comune in tal senso emetterà un nuovo cronoprogramma in settimana: in base a questo poi la Fiorentina e il presidente Commisso decideranno se intervenire finanziariamente o meno sul secondo lotto.