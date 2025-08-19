Ecco Ilenikhena, il giovane talento del Monaco cercato dalla Fiorentina per allargare il fronte offensivo - VIDEO

La dirigenza viola è in cerca di un attaccante per rinforzare il proprio reparto offensivo, dando maggiori opzioni a Stefano Pioli e assicurandosi delle risorse in zona gol al di là di Moise Kean. La Fiorentina sta trattando da settimane per portare al Viola Park il classe 2006 franco-nigeriano George llenikhena, punta centrale in forza al Monaco.

Chi è Ilenikhena

Ilenikhena è cresciuto nel settore giovanile dell’Amiens, per poi passare all’Anversa e ben impressionare subito tanto da convincere il Monaco a puntare su di lui dopo 14 gol alla prima stagione in Belgio. Giocatore di buona struttura fisica, mancino puro, gioca come centravanti ma può agire anche assieme ad un altro attaccante. Un elemento promettente e con ancora grandi margini di miglioramento.

Le caratteristiche del calciatore

Le doti più evidenti del giovane attaccante sono la velocità e la potenza fisica, soprattutto con un po’ di spazio a disposizione, abbinate ad una tecnica più che discreta. Il valore di mercato del calciatore si aggira sui 15 milioni di euro, ed è capire se la Fiorentina sceglierà di continuare a spingere sull’acceleratore per prelevare il calciatore.

Ecco un video per dare un’idea delle caratteristiche del giovane attaccante