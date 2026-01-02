Corriere dello Sport-Stadio: La viola blinda Vanoli

Il Corriere dello Sport in edicola oggi si concentra soprattutto sul calciomercato a tinte viola. Tanti rumors e possibili trattative, sia in entrata che in uscita, svelata dal quotidiano.

Prima pagina

“Paratici, altri colpi” scrive in copertina il Corriere dello Sport-Stadio, che poi continua nell'occhiello “Solomon è il primo” e ne sottotitolo “Assalto a Coppola, Becao e Samardzic”.

pagine 18-19

Ancora mercato nelle pagine interne. Il titolo principale è dedicato al nuovo acquisto della Fiorentina: “E' Solomon l'inizio” e poi nel sottotitolo “Si apre l'era Paratici. In arrivo l'israeliano, accordo fino al 2030”. In taglio basso spazio alla situazione in vista della partita contro la Cremonese: “Gosens rientra a sinistra, Dodo sfreccia a destra”. Nella pagina seguento un commento alle parle de Dg Ferrari: “Dall'affare stadio, all'arrivo di Paratici” e ancora “La viola blinda Vanoli”.