Prima l'impegno di domani sera in Conference League sul campo del Vitoria Guimaraes, poi per la Fiorentina sarà tempo di pensare di nuovo alla Serie A. La squadra di Palladino ospiterà lunedì alle 18.30 l'Udinese, in una partita fondamentale dopo la sconfitta di Bologna.

Runjaic: “Seria A difficile, ma andremo lontano”

Anche in vista del match con la Fiorentina, in occasione del tradizionale brindisi di Natale ha parlato l'allenatore dell'Udinese Kosta Runjaic. Queste le sue parole riportate da TMW: “Stiamo ottenendo risultati importanti, ma il meglio deve ancora venire. Abbiamo cominciato a giugno, in campionato siamo partiti bene ma la Serie A presenta continui ostacoli e sfide. Sono convinto che questo percorso ci porterà lontano”.