Una Fiorentina sempre meno internazionale: il dato in netto calo negli ultimi tre Mondiali

Soltanto Marin Pongracic rappresenterà la Fiorentina al Mondiale in Canada, Messico e Stati Uniti. Il difensore croato è infatti l'unico calciatore viola delle Nazionali qualificate ad essere stato convocato, ed è un dato in netta diminuzione rispetto alle precedenti edizioni della competizione.

I precedenti in Qatar e Russia

Nel 2022 in Qatar furono infatti quattro i viola convocati: Amrabat nel Marocco, Milenkovic e Jovic nella Serbia, Zurkowski nella Polonia. A questi si poteva aggiungere simbolicamente Nico Gonzalez, partito con l'Argentina nonostante un infortunio che lo rese inutilizzabile dal ct Scaloni. Andando indietro al Mondiale russo del 2018, invece, troviamo Badelj (Croazia), Milenkovic (Serbia) e Carlos Sanchez (Colombia).

L'ultima stagione non ha aiutato

Al netto del mero fattore statistico, che rende questo Mondiale ben poco appetibile in chiave Fiorentina, è chiaro che l'ultima stagione non abbia aiutato i calciatori viola a mettersi in mostra nei confronti dei rispettivi ct. Gosens, ad esempio, nonostante l'età avanzata avrebbe potuto giocarsi le sue carte se avesse ripetuto il rendimento dell'anno precedente.

Un blocco italiano da contestualizzare

Kean e Gudmundsson sarebbero stati protagonisti se Italia e Islanda si fossero qualificate, ma al netto di ciò è evidente che la Fiorentina fatichi ad avere nelle proprie fila calciatori rappresentativi delle proprie Nazionali. Lo stesso blocco italiano tanto conclamato, in fondo, non offre un livello così alto: Fagioli non viene convocato da tempo, Ndour e Comuzzo per adesso (amichevoli di Baldini escluse) non sembrano profili da Nazionale maggiore. La Fiorentina, insomma, per alzare il livello ha bisogno di tornare ad avere in rosa nomi di livello internazionale: il Mondiale appena iniziato è un buon modo per ricordarselo.