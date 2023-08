Cerofolini a un passo dall'addio: vicino l'accordo con un club di Serie A

Secondo quanto riporta l'esperto di mercato Gianluca Di Marzio, è sempre più vicino l'accordo tra la Fiorentina e il Frosinone per il passaggio al club laziale del portiere classe 1999 Michele Cerofolini.

L'estremo difensore viola nella scorsa stagione aveva ricoperto il ruolo di secondo dopo l'infortunio di Sirigu alle spalle di Terracciano. Con il suo addio si fa spazio in casa Fiorentina per l'arrivo di Christensen, estremo difensore dell'Herta Berlino in arrivo nelle prossime ore a Firenze per visite mediche e firma.