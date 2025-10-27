"Palladino alla Juventus? Alla Fiorentina ha fatto anche cose buone. Ma con Mancini libero..."

Giovanni Cobolli Gigli, ex presidente bianconero, ha commentato a Tuttometrcatoweb.com il futuro della panchina della Juventus, citando anche un ex allenatore della Fiorentina.

Tudor esonerato. Un ex Fiorentina alla Juventus?

E' di oggi infatti la notizia dell'esonero di Igor Tudor dalla Juve. Fatale il KO rimediato a Roma contro la Lazio per 1-0. E così Raffaele Palladino diventa il candidato numero uno per subentrare al posto del tecnico balcanico. A seguire il parere di un “gobbo doc":

“A Firenze ha fatto bene…”

"Ha fatto cose buone, anche alla guida della Fiorentina. Se ne è andato alla fine del campionato, ma mi pare che il modo con cui lo ha fatto sia stato un modo gentile per nascondere un'uscita spontanea. Ha tanta buona volontà, anche se non tanta esperienza. Tuttavia, fra i due sceglierei sicuramente Mancini".