Era ovviamente il più atteso Moise Kean, dopo le sciocche polemiche social: e il neo attaccante viola gli applausi li ha strappati dopo appena un quarto d'ora, con un bel destro all'angolino. L'asse più intrigante però, scrive La Nazione, al momento è quello di sinistra, formato da Parisi e Sottil. L'ex Empoli sembra decisamente in corsa per prendersi la titolarità nel prossimo 3-4-2-1 di Palladino, in sintonia con il figlio d'arte, autore di un gran gol in apertura.