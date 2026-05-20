Dalla premiazione del Memorial Mazza, dove è stato premiato con la Panchina d'Argento, l'allenatore dell'Atalanta Raffaele Palladino ha ricordato il suo passaggio dalla Fiorentina a Bergamo.

Le parole di Palladino

“Lo sanno tutti, ho aspettato l'Atalanta: dopo essere andato via da Firenze ho rifiutato varie offerte, anche dall'estero, perché sentivo che questo fosse l'ambiente giusto per me. Da quando sono arrivato mi trovo benissimo, credo che i ragazzi e i tifosi abbiano riconosciuto il lavoro fatto insieme. Penso che il popolo bergamasco apprezzi chi lavora in silenzio e dà tutto per questi colori, io l'ho fatto e sono arrivati i risultati. L'Atalanta doveva essere il mio destino, poi vedremo cosa accadrà”.