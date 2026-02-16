Non c'è solo la Fiorentina su De Zerbi: sembrava vicino al Tottenham, ora si inserisce una pretendente dalla Serie A

Sembrava vicino alla panchina del Tottenham, che poi però ha virato su Igor Tudor: ad oggi, dopo la risoluzione del contratto col Marsiglia, De Zerbi è ancora svincolato. La Fiorentina sembrerebbe essere interessata all'allenatore bresciano, ma secondo La Repubblica non è l'unica pretendente italiana.

Opzione dal Sud

Infatti, si legge sulle pagine del quotidiano, c'è una panchina di rilievo che rischia di rimanere vacante, ed è quella del Napoli: stagione travagliata per Conte, che ha esternato un po' di frizioni - anche a denti stretti - fra lui e la società, e la sua permanenza è tutt'altro che garantita. Qualora De Laurentiis decidesse di non proseguire con il tecnico dei partenopei, il nome di De Zerbi è tra i primi della lista per succedergli.

Occhi puntati

Oltre ad aver già giocato nel capoluogo campano nella sua carriera da calciatore, De Zerbi non ha mai nascosto l'interesse per la piazza napoletana: qualora i partenopei facessero sul serio, sarebbe senz'altro una concorrenza molto serrata per la Fiorentina.