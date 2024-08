Cascini: "Medina è molto importante per la nostra squadra. E per ora rimarrà qui al Boca Juniors, siamo contenti di lui"

La Fiorentina continua il pressing per Cristian Medina del Boca Juniors, che ha espressamente chiesto al club il salto nel calcio europeo. Ma il club non si muove dalla richiesta di 20 milioni di euro e non è intenzionato ad abbassare le proprie pretese.

“Per adesso Medina resta qui”

A tal proposito, il vicepresidente del Boca Juniors Raul Cascini ha parlato della situazione di Medina a TNT Sports. Ecco le sue parole: “In questo momento riceviamo tante offerte per più giocatori. Di Medina posso dire che siamo molto contenti di lui e che per il Boca è molto importante. Per ora resterà qui”.