Medina vuole il calcio europeo, ma la Fiorentina frena di fronte alle richieste del Boca Juniors. Così come un'altra pretendente

Tra i nomi che interessano alla Fiorentina per il centrocampo, c'è anche l'argentino Cristian Nicolás Medina in forza al Boca Juniors, il quale sta attraversando una situazione decisamente particolare. Il 22enne si troverebbe di fronte a un bivio tra Firenze e Istanbul (Fenerbahce), ma il club di Buenos Aires non vuole mollare così facilmente.

Medina, una storia complicata col Boca Juniors

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, recentemente Medina ha incontrato il consiglio d'amministrazione del Boca Juniors mettendo in chiaro di voler andare a giocare in Europa. Al momento le due proposte rimangono quella della Fiorentina e quella del Fenerbahce. Il Boca è fermissimo alla richiesta di 20 milioni di euro e non sembra intenzionato a scendere, lasciando il calciatore tutt'altro che contento. Il Fenerbahce ha offerto 11 milioni e non può rilanciare, la Fiorentina è arrivata a 14 milioni e sarà molto difficile arrivare alla cifra richiesta.