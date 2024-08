Una prima proposta da 14 milioni di dollari (circa 12,5 milioni di euro) è stata rifiutata dal Boca Juniors ma la Fiorentina potrebbe riprovarci per Cristian Medina, secondo La Nazione. Il centrocampista classe 2002 sarebbe un identikit di quelli apprezzati da Palladino e per questo ci sarà l'intervento di alcuni intermediari a supporto dell'operazione, per trovare una quadra e accontentare il club di Buenos Aires. Medina dal canto suo, darebbe la priorità proprio alla Fiorentina, rispetto al Fenerbahce di Mourinho.