Pradè e Goretti cambiano idea: non uno svincolato ma un giovane per la difesa. E il favorito numero uno è Carboni

L'idea, già battuta e ribattuta nelle precedenti sessioni, soprattutto in assenza dell'incasso di Gonzalez, sarebbe stata probabilmente quella di andare su uno svincolato o un nome di esperienza. Invece, secondo il Corriere dello Sport la dirigenza viola avrebbe cambiato idea e punterebbe ora su un giovane di prospettiva per rimpinguare il reparto difensivo: il nome in testa alla lista è quello di Andrea Carboni, classe 2001, del Monza.

Per prenderlo dai brianzoli potrebbero bastare 4 milioni di euro: Palladino lo conosce bene, anche se nella passata stagione non è stato un titolarissimo nella sua squadra. Per lui 21 presenze e 1 rete, dopo che nell'annata precedente il Monza l'aveva spedito in prestito al Venezia in B, a gennaio.