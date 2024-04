Protti: "Belotti non segna più come una vola, ma come si fa a non apprezzarlo? Beltran diventerà un giocatore importante, dategli tempo"

L'ex calciatore Igor Protti ha parlato da Coverciano, dove si svolge oggi la Digital Cup 2024. Queste le sue parole riportate da TMW sul conto di Lucas Beltran: “Lo considero un giocatore importante, così come la squadra in cui gioca ovvero la Fiorentina. Gli attaccanti hanno bisogno di tempo per imporsi, non è un caso che di solito raggiungano la maturità più tardi rispetto alla media. A me sono capitati periodi in cui ogni pallone che toccavo andava dentro, come se non ci fosse il portiere. Con il tempo Beltran, anche se non è un vero e proprio nove, migliorerà anche in fase realizzativa”.

“Belotti sa farsi apprezzare”

Poi ha aggiunto: “La stagione della Fiorentina sarà positiva a prescindere da come finirà, non è facile gestire tre competizioni ma Italiano ha le qualità per farlo. Belotti? Il tifoso lo apprezza anche quando non segna perché ci metta l'anima, sgomita e non si tira mai indietro. In passato è stato un bomber, adesso ha meno feeling con il gol ma non si può non premiare quello che fa in campo”.

“La società troverà il giusto successore di Italiano”

Infine sul futuro della panchina viola: “Non voglio addentrarmi in previsioni su chi possa essere il sostituto di Italiano. A Firenze la società ha dimostrato di saper fare calcio e credo che la Fiorentina cadrebbe in piedi qualunque allenatore venga scelto tra i nomi che girano in questi giorni".