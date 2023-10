Teotino: "Scommesse? Bisogna capire se era solo Fagioli o anche gli altri due. Per ora, solo voci da fonti dubbie"

Gianfranco Teotino, noto giornalista, è intervenuto a Sky Sport e ha commentato il caso scommesse che riguarda tra gli altri Fagioli della Juventus:

“Si spera che l'indagine si stia concludendo o che gli inquirenti si stiano avvicinando a una fase in cui possano valutare la situazione in pubblico. Bisogna capire se era solo Fagioli, o se anche gli altri due giocatori (Zaniolo e Tonali ndr) scommettevano sul calcio, e se questo è un fattore discriminante o meno che interessa la giustizia sportiva”.

E ancora: "E quanti e chi sono gli altri soggetti coinvolti, chi di loro potrebbe essere incriminato per scommesse su siti non autorizzati, o chi ha violato l'articolo 24 del Codice di giustizia sportiva? Questo è di fondamentale importanza, altrimenti circoleranno voci da fonti dubbie su nomi di giocatori che potrebbero non avere nulla a che fare con tutto questo".