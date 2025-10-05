Gioco arrugginito ed attaccanti a secco di gol, ma anche la Roma non è da meno. Eppure quelle due reti fanno tutta la differenza del mondo...

Tre reti in cinque partite di campionato, ma anche soltanto dieci conclusioni arrivate in porta. Nessuno ha fatto peggio della Fiorentina in Serie A. Eppure, nonostante un avvio di campionato che ha portato la squadra di Gasperini in testa alla classica, anche la Roma non sembra trovare la quadra in attacco.

Attacchi arrugginiti

La Roma è poco oltre la viola come conclusioni (63 contro 57), ma le esultanze sono state finora cinque. Due marcature in più sono state sufficienti comunque per ottenere dieci punti in più della Fiorentina ed arrivare in testa alla classifica.

La vera differenza

La differenza, come sempre, viene scritta dalla difesa: un solo gol incassato dalla Roma, sei dalla Fiorentina. Gian Piero Gasperini ha capitalizzato ugualmente l'avarizia offensiva, Stefano Pioli non ha potuto proporre il raccolto dell'attacco per nascondere le magagne della difesa. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.