Tra spese e guadagni: ecco come si posiziona la Fiorentina tra le squadre di Serie A analizzando i numeri dell'ultimo mercato

Il Sole 24 Ore ha analizzato l'ultima sessione di calciomercato delle squadre di Serie A, confrontando le cifre spese e quelle incassate da tutti e 20 i club del massimo campionato italiano. Nel grafico qua sotto, le società sono in ordine di spesa (grafico arancione) con la Fiorentina che si piazza al 9° posto con 43 milioni spesi. In realtà, notiamo che i dati sono presi dal sito specializzato Transfmarkt, che riporta per Beltran una cifra di acquisto pari a 12 milioni di euro. A quanto ci risulta, la cifra spesa per l'argentino è minimo di 10 milioni in più. Con 53 milioni spesi, dunque, la Fiorentina scavalcherebbe Bologna e Torino, piazzandosi al settimo posto.

Settimo posto anche per le cifre in entrata, pari a 63,7 milioni di euro. Guidano le due classifiche Milan (112,5 milioni spesi) e Atalanta (155,5 milioni guadagnati). Sul mercato dei viola poi, si legge:

“FIORENTINA (Voto 7; Acquisti 43 milioni; Cessioni 63,7 milioni). La coppia brasiliana formata da Cabral ed Igor saluta Firenze per 37 milioni complessivi che sono stati investiti quasi interamente per l’acquisto del terzo composto da Beltran in arrivo dal River Plate, Nzola e Parisi con l’obiettivo di andare a valorizzare la permanenza di Nico Gonzalez rimasto in viola pur avendo ricevuto interesse più che concreto da oltre manica”