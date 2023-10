Assegnati i diritti TV della Serie A: Dazn domina ancora. Vince il fronte Lotito-Cairo su quello di De Laurentiis

La spunta il fronte capeggiato da Claudio Lotito e Urbano Cairo nell’Assemblea della Lega SerieA: i diritti tv del quinquennio 2024-2029 saranno di Dazn.

La piattaforma avrà tutte le 10 gare di cui 7 in esclusiva per 700M annui e Sky, per 200M, avrà in co-esclusiva 3 match tra cui quello del sabato sera.

Le 10 partite di ciascun turno di Serie A sono classificate per importanza: Sky avrà gli slot 2-5-8, ovverosia la seconda, la quinta e l'ottava partita della giornata, mentre prima aveva i numero 3-6-8.

La Fiorentina ha votato a favore, due i contrari, Cagliari e Salernitana, si è invece astenuto il Napoli del presidente De Laurentiis.

Per i club della massima serie arriveranno dai due broadcaster 4.5 miliardi garantiti in cinque anni (dal 2024-25 e fino al 2028-29) più un eventuale miliardo in base ai livelli di share e abbonati.