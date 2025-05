Buso: "Gudmundsson non può giocare così arretrato. La Fiorentina deve sfruttare la sua tecnica e quella di Beltran"

L'ex giocatore e allenatore della Primavera della Fiorentina, Renato Buso, è intervenuto su Lady Radio per parlare della situazione che sta vivendo la squadra gigliata.

La posizione di Gudmundsson

“La Fiorentina può ancora ottenere un piazzamento importante - ha detto - Certi giocatori di valore e che devono essere riscattati devo affrontare meglio queste ultime tre partite. Gudmundsson deve fare e dimostrare di più, ma deve essere aiutato, non può giocare così arretrato. Deve stare negli ultimi trenta metri e farsi vedere fra le linee”.

La corsa Champions

Sulla partita di Venezia: “Stasera serve la rabbia calcistica, i viola sono superiori, ma loro entreranno aggressivi per cercare una clamorosa salvezza. Poi la prossima settimana ci sarà una sfida fondamentale contro il Bologna, che arriva dalla finale dalla Coppa Italia e ne dobbiamo approfittare. La gara contro la Roma era più importante di quella con il Betis, perchè in campionato potevi ottenere ancora grandi risultati”.

La partita di stasera

E inoltre: “La Fiorentina può vincere anche senza Kean, giocando più palla a terra sfruttando la tecnica di Gudmundsson e Beltran. Hanno giocato bene contro Empoli e Cagliari, sarà importante capire chi giocherà a centrocampo, perché se devi farea partita è fondamentale. Per me giocherà Richardson che vedo in crescita rispetto ad Adli”.