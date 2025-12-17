Custodio: "Aspettiamo questa partita dal sorteggio, giocare contro la Fiorentina è un onore"

Losanna-Fiorentina non è certamente un appuntamento da reputare indimenticabile per quanto riguarda la stagione viola. I tifosi hanno ben altre priorità, considerata la drammatica situazione del campionato. Eppure il prestigio e la storia del club si fanno sentire a tutte le latitudini.

“Affrontare la Fiorentina è un onore”

Lo sa bene il capitano del Losanna, Olivier Custodio, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara: “Aspettavamo questo momento fin da quando c'era stato il sorteggio. Abbiamo una grande voglia di affrontare la Fiorentina”.

“Sono tra i grandi del calcio italiano”

“Giocare contro la Fiorentina è un onore, lo ripeto. La Serie A è un bellissimo campionato e i viola sono tra le grandi in Italia. Chi seguo in quel campionato? Reputo Calhanoglu un centrocampista dalla grande classe, mi ispiro a lui da sempre”.