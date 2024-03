La Nazione: Il minuto struggente che colpisce Commisso

In prima pagina, nell'inserto sportivo de La Nazione, c'è questo titolo sulla Fiorentina: "Rocco in lacrime vola a New York per l'addio a Joe".

Apertura per: "Il Viola Park saluta Joe, e Rocco si commuove". Sottotitolo: "Struggente il minuto di silenzio prima della sfida delle regazze viola con l'Inter. Palloncini bianchi e un filmato per ricordare il dg". Di spalla: "L'ultimo abbraccio nella sua Brooklyn".

Si apre con: "Tutti al Franchi per Barone Firenze si prepara al Milan". E anche: "Da oggi la prevendita dei biglietti per la sfida di sabato sera (ore 20.45) Iniziative, idee ed eventuali coreografie: la Fiesole pronta a salutare Joe". Di spalla infine: "Italiano come Pioli Il dolore che fortifica".