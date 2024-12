Le parole di Vincenzo Italiano, tecnico del Bologna, anche in sala stampa dopo la vittoria sulla Fiorentina:

"Nel secondo tempo abbiamo accelerato grazie a Odgaard, Ferguson e abbiamo messo più piede nella loro metà campo. Siamo riusciti ad essere molto più pericolosi del primo, penso che la ripresa abbia decretato la nostra vittoria e sono contento perché difensivamente abbiamo preparato bene la partita. Temevamo Kean, Gudmundsson e la Fiorentina ha un grande entusiasmo, che è sempre un pericolo da affrontare.

Pradè? Ha esagerato il direttore perché per le ultime vittorie sono sempre rientrato di corsa verso la curva e gli spogliatoi. Questa non è una mancanza di rispetto nei confronti di nessuno, non ho capito perché ha tirato fuori questa storia. Quando vorrà un chiarimento chiamerà. Ho vinto una partita, ho esultato e mi dispiace se lui ha visto qualcosa di diverso. Per me ha capito qualcosa di sbagliato, se ha voglia di chiarire il mio numero ce l’ha.

L’obiettivo di oggi era risucchiare qualche punto sulle squadre davanti e ce l’abbiamo fatta".