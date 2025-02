La Fiorentina aggiorna la lista per la Serie A. Compaiono i nuovi acquisti del mercato di gennaio

Come da prassi, la Fiorentina ha aggiornato la lista per la Serie A. La Lega ha pubblicato le liste dei venti club del campionato, cambiate dopo il mercato invernale concluso appena due giorni fa. Nessuna sorpresa in particolare in casa viola: compaiono i nuovi acquisti, dunque Fagioli, Folorunsho, Pablo Marì e Zaniolo.

Aggiornamento della lista Serie A per la Fiorentina

Ricordiamo che la lista esibisce esclusivamente i giocatori over 22 della rosa, in questo caso 18. Per questo non compare il nuovo volto Cher Ndour o calciatori giovani come Pietro Comuzzo. In fondo alla lista, i giocatori formati in Italia (a cui Zaniolo si è aggiunto) e l'unico formato nel club, Ranieri.

Ecco la lista completa: