Diede filo da torcere alla Fiorentina in campo e a Palladino in conferenza: Albert Riera è pronto alla sua nuova avventura in Germania

Un quarto di finale tutt'altro che comodo: anche se sulla carta il valore delle due squadre era ben diverso, la Fiorentina di Palladino faticò non poco a superare il Celje, nella scorsa edizione di Conference League, strappando un 4-3 complessivo fra andata e ritorno arrivato a denti molto stretti.

Animi tesi

Fece notizia, oltre al fatto che Davide stava per ammazzare Golia, anche l'atteggiamento dell'allenatore degli sloveni, Albert Riera: l'ex calciatore - con un passato anche a Liverpool - ebbe da ridire su uno scambio di battute infelice con Palladino, reo di aver risposto irrispettosamente al tecnico spagnolo, chiosando con ‘Chissà con una rosa di pari valore…’. E anche se la sua nuova squadra è uscita dalla Champions League, ora potrà davvero giocarsela ad armi pari con l'attuale allenatore dell'Atalanta.

La sua nuova avventura

Infatti, Riera ha firmato un contratto fino al 2028 con l'Eintracht Francoforte, compagine attualmente ottava in Bundesliga e uscita (malamente) nella fase campionato di Champions League. Lascia un Celje primissimo in classifica - a +12 sulla seconda - e un record, quello del miglior piazzamento europeo di una squadra slovena, chiuso tra gli applausi contro la Fiorentina l'anno scorso.