Alia Guagni, storico ex capitano della Fiorentina Femminile, dice addio al calcio giocato. Terzino, nata a Firenze, ha finito la sua carriera al Como, dopo le esperienze all'Atletico Madrid e al Milan nel suo post Fiorentina. In maglia viola, tra le presenze nell'Associazione Calcio Femminile Firenze e in quella che è adesso la Fiorentina Femminile, raggiungono le 400.

Un addio al calcio importante, per quello che è l'ultimo capitano della Fiorentina ad aver alzato al cielo uno scudetto, quello della Fiorentina Femminile vinto al Franchi nel 2017. Nell'intervista a INDIVISA ha parlato così della sua avventura in viola: “Firenze è casa, è stata la mia vita e lo è ancora per tante cose. Provo un amore viscerale per la città che mi ha accompagnato sempre. Volevo arrivare a giocare alla Fiorentina, con quella maglia, in quello stadio. Nonostante tutto quello che ho vissuto, vincere lo scudetto alla Fiorentina è stata l'emozione più bella per me”.