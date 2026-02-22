Il Franchi scalpita in attesa del Pisa: previsto sold-out per la delicata sfida salvezza

Orario scomodo in un lunedì lavorativo, ma poco importa ai tifosi della Fiorentina, che hanno risposto presente e saranno al Franchi a sostenere la squadra in una partita delicata come quella di domani sera. Lo scrive La Nazione.

Verso il sold-out

Il giorno di riposo in più, per Vanoli e compagnia, è un toccasana: questo implica però una collocazione del match di lunedì alle 18.30, non esattamente lo slot più comodo per i tifosi. Ma tra la situazione complicata e la rivalità, l'ondata viola non si è certo arrestata: previsto infatti un sold-out (o qualcosa che ci si avvicina molto) grazie ai 21mila spettatori attesi e a una domenica che vede ancora gli ultimi tagliandi, circa 1000, in vendita.

Serviranno tutti

La vittoria di Como ha riacceso le speranze e quella in Conference ha confermato l'entusiasmo: se si aggiunge poi una previsione meteo benevola agli spettatori, la ricetta per l'affluenza viola è pronta. Nella speranza che anche il pubblico sia d'aiuto per spingere la Fiorentina verso tre punti a dir poco fondamentali.