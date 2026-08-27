Ludi: "Speriamo che Kean possa unirsi al Como. Siamo in contatto con la Fiorentina e..."

Moise Kean sta per diventare un giocatore del Como a tutti gli effetti. L'affare con la Fiorentina è in procinto di chiudersi definitivamente a breve.

Kean-Como, affare fatto… o non ancora?

Intanto i vertici del club lombardo stanno intervenendo per discutere della trattativa. Dopo il presidente Suwarso, anche il direttore sportivo Carlalberto Ludi ha parlato a Sky Sport.

“I club sono in contatto, speriamo si unisca a noi”

“I club sono in contatto, aspettiamo i tempi del mercato, non è ancora definito. È indubbio che sia un giocatore forte, importante e speriamo che possa unirsi alla nostra squadra”.