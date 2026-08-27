Suwarso: "Kean ancora non è nostro, i due club ne stanno discutendo"

Il presidente del Como, Mirwan Suwarso ha parlato con Sky dopo il sorteggio di Champions League. Il numero uno dei lariani ha parlato anche dell'affare Moise Kean, che è stato imbastito con la Fiorentina.

“Non è ancora nostro”

“E’ un giocatore che ancora non è nostro - ha detto Suwarso - i due club ne stanno discutendo ma finché tutto non è concluso è bene non esporsi molto”.

Ottimismo nell'aria

L'affare è entrato nel vivo tra la fine della scorsa settimana ad oggi e c'è comunque ottimismo per una conclusione positiva dell'operazione.