Un altro caso di doping scuote il mondo del calcio: coinvolto il Papu Gomez, per lui in arrivo una maxi squalifica

Dopo quello di Pogba, un altro caso di doping scuote il mondo del calcio. Il calciatore coinvolto in questo caso è Alejandro Gomez, appena arrivato al Monza che lo ha pescato dalla lista degli svincolati. Il Papu - riporta Relevo - è risultato positivo a una sostanza proibita dopo un test effettuato nel novembre 2022, prima del Mondiale quando giocava ancora nel Siviglia.

Gomez dovrà scontare una squalifica di due anni, sanzione che gli costerà molto probabilmente la fine della carriera. Il calciatore e il Siviglia sarebbero stati a conoscenza della questione (ma non della squalifica) fin dal principio, ragion per cui avrebbero deciso di rescindere il contratto. In linea di principio il Papu avrebbe voluto aspettare fino a gennaio per trovare una nuova squadra, in attesa di capire se ci sarebbe stata una sanzione. Alla fine però ha deciso di legarsi al Monza, ma le due presenze collezionate finora con i lombardi rischiano di diventare le uniche.