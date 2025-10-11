Siamo solo alla riapertura del dialogo ma non è poco, considerata la freddezza degli ultimi mesi ma tra Dodô e la Fiorentina potrebbe non finire qui e forse neanche alla scadenza dell'attuale contratto, nel 2027. D'altra parte del famoso interesse del Barcellona oggi sembra non esserci più traccia, vuoi anche per lo scadente rendimento del brasiliano fin qui.

La Fiorentina originariamente aveva proposto un prolungamento fino al 2030 ma l'entourage del terzino brasiliano si era irrigidito: ora invece Dodô ha convocato a Firenze il suo agente Giuliano Bertolucci, come riportato da La Nazione, per tornare a discuterne con il club viola. Rispetto alla rottura netta dei mesi scorsi è già un gran passo avanti, in attesa di ritrovare un rendimento sufficiente anche sul campo.