Felipe Anderson alla Fiorentina, una voce di mercato prematura e molto molto complicata. L'idea sembra essere già sfumata, ma il futuro del brasiliano resta tutt'altro che chiaro.

Le dichiarazioni dell'esterno biancoceleste non confortano l'ambiente: “Il mio rinnovo? Non ho deciso. Abbiamo parlato per trovare un accordo ma ancora non l'abbiamo trovato. Vedremo che succederà”, questo ha detto Anderson a TNTSports Brazil. Intanto, è la Juventus a rimanere in attesa delle sue decisioni, con la possibilità di fare un'offerta per il prossimo giugno. C'è interesse anche dall'Arabia Saudita.