Un successo prezioso: vetta a portata di mano per la Fiorentina Primavera di Galloppa. “Prestazione da squadra, abbiamo sofferto insieme”

Non ha brillato affatto, anzi, la Fiorentina Primavera, ma ieri ha rimontato e sconfitto il Bologna al Viola Park e ottenuto tre punti pesantissimi in chiave classifica, salendo a quota 49 punti e rimanendo a due lunghezze di distacco dalla Roma capolista.

Grande carattere

La Fiorentina è stata fuori dalla gara per larghi tratti, crescendo in apertura di ripresa per poi subire però la doccia fredda del vantaggio ospite. La squadra di Galloppa non si è però data per vinta e ha saputo rimettersi in careggiata. Prima il pari del subentrato Jallow, quindi a stretto giro il gol su rigore di bomber Braschi, salito a quota 15 reti in campionato. Tre punti molto importanti per consolidare il secondo posto in chiave playoff.

‘Vittoria da grande gruppo, ora testa all’Inter’

L’esterno mancino Carlo Evangelista ha guadagnato con furbizia il rigore decisivo segnato da Braschi ed ha parlato così a fine gara: “Sono tre punti importantissimi in un momento del genere della stagione, quando mancano sempre meno partite ed è importante lasciare per strada il meno possibile. Siamo tutti contenti della rimonta, è stata una prestazione da squadra, abbiamo sofferto insieme e esultato insieme come un grande gruppo. Con il mister abbiamo concetti che portiamo avanti da inizio anno e siamo pronti ad ogni tipo di gara. Ci godiamo la vittoria ma abbiamo già la testa alla sfida di Milano contro l’Inter, che sarà uno scontro fondamentale”.