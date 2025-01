Il rush finale del mercato della Fiorentina: Un acquisto praticamente definito

Non solo campionato, comincia il periodo in cui la Fiorentina deve stringere sul mercato anche perché siamo al rush finale.

Niente convocazione

E in questo senso Pablo Marì dovrebbe essere il primo giocatore ad arrivare a Firenze in questo delicato periodo. Il centrale del Monza non è stato convocato per la partita di stasera contro il Genoa perché già da domani dovrebbe aggregarsi al gruppo viola.

Il difensore vuole Firenze

Il difensore vuole spostarsi subito a Firenze, il Monza vorrebbe ricevere la cifra di tre milioni di euro per il suo cartellino, senza contropartite tecniche. Probabilmente il sì definitivo dovrebbe arrivare per una cifra leggermente più bassa di quella richiesta per lo spagnolo.