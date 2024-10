Adli e la Fiorentina, un matrimonio che s'avrà da fare. Riscatto previsto all'orizzonte

Ha faticato a lasciare il Milan, squadra con la quale avrebbe voluto imporsi. Negli ultimi giorni di mercato, Yacine Adli ha capito che rimanere in rossonero non sarebbe stata la soluzione migliore. Così la scelta di approdare alla Fiorentina, sposando il progetto di Palladino.

La cifra per assicurarsi Adli

Un affare andato in porto in prestito oneroso con diritto di riscatto a circa 13 milioni di euro. Una cifra che il Diavolo - secondo Milan Live - è pronto ad incassare nel corso del 2025, se la Fiorentina dovesse decidere di tenersi il centrocampista francese e in questo momento i presupposti sembrano davvero esserci tutti.

Decisivo anche con la Roma

La classica rete dell’ex di fatto gli ha consegnato definitivamente una maglia da titolare. Palladino ha trovato i suoi equilibri e lo dimostrano i successi rotondi arrivati dopo contro Lecce e Roma, con Yacine Adli sempre in campo. Contro la Roma c’è stato un assist a completare un’altra partita importante.