Sono rimaste poche, pochissime, le chance della Fiorentina di confermarsi in zona europea: la sconfitta di Venezia e gli incroci di calendario, oltre alla Coppa Italia vinta dal Bologna, possono condannare in via definitiva una stagione da alti e bassi assurdi. Una stagione matta, come la definisce La Nazione, in cui Palladino ha di fronte a sé proprio il recente passato viola da arginare. L'altalena di risultati, tra sussulti positivi e valanghe di negatività, che hanno accompagnato la stagione viola rischia di produrre un fallimento in sostanza. Dall'altro lato il tecnico gigliato troverà appunto Italiano, che potrà infierire sui rimpianti non solo dei trofei persi a Firenze ma anche di un recente percorso tecnico che non si è andati a migliorare.