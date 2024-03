L'ex attaccante della Fiorentina Francesco Graziani è intervenuto a Radio Sportiva commentando l'uscita delle squadre italiane dalla Champions League e tirando in ballo la Fiorentina per un paragone un po' scomodo: "Inter? Lautaro resta comunque un top player. I rigori non li sbaglia mai solo chi non li tira. Anche la Fiorentina ne ha sbagliati quattro di seguito. Forse in allenamento bisognerebbe applicarsi di più".

“Capisco il campanilismo, ma…"

E prosegue: "Ho assistito dopo l’eliminazione delle italiane, soprattutto di Napoli e Inter, alla la giornata dei gufi. Io capisco il campanilismo, ma in Italia non in Europa. Lì bisogna tifare le nostre squadre".