Un ritorno al passato che sa di crisi di identità. E Gudmundsson bocciato in panchina pesa

Il Corriere dello Sport in edicola questa mattina analizza la sconfitta della Fiorentina contro il Napoli con il netto 0-3 maturato al Franchi. Sotto i riflettori ci sono soprattutto le scelte di Palladino, con il 3-4-2-1 che viene definito come una sorta di crisi di identità viola visto il ritorno al passato.

Il quotidiano sottolinea anche come pesi l'assenza in campo di Colpani e Gudmundsson, quest'ultimo bocciato da Palladino per l'occasione e relegato alla panchina. Non va a buon fine la ricerca dell'equilibrio smarrito con l'assenza di Bove in mezzo al campo.