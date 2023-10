Di Lorenzo: "La Fiorentina ha giocato meglio, l'abbiamo sofferta e dobbiamo accettarlo. Non possiamo fare queste figure davanti ai nostri tifosi"

Le parole anche di Giovanni Di Lorenzo a Dazn, dopo la sconfitta con la Fiorentina:

“E’ stata una brutta partita, una brutta sconfitta, la Fiorentina ha giocato meglio e dobbiamo accettare questa cosa. Bisogna fare di più, dispiace per la sconfitta, ora c’è la sosta ma arrivarci con un brutto risultato non è bello. Abbiamo trovato di fronte una squadra brava a palleggiare, a fare la partita e l'abbiamo sofferta in larghi tratti. Al ritorno dalle Nazionali analizzeremo la situazione con il mister perché non possiamo fare queste prestazioni davanti ai nostri tifosi”.