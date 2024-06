La Nazione: Occasione Tessmann

In prima pagina nell'ìnserto sportivo de La Nazione c'è questo titolo sulla Fiorentina: "Intesa per Jack Oggi l'incontro Restano due nodi".

Pagina 4

Grande spazio a: “L’ora di Bonaventura Jack, intesa più vicina Contatto agente-club Ma restano due nodi”. Sottotitolo: “Stipendio e durata del contratto. Oggi il vertice decisivo”.

Pagina 5

Si apre con: “Il mercato dei nuovi arrivi Zaniolo, viola in prima fila Palladino chiede Gaetano Tessmann è un’occasione“. Sottotitolo: ”L’Atalanta si defila dalla corsa per Nicolò. Piace il trequartista del Napoli”. Di spalla ancora mercato: “Nzola via, la pista dell’estero E Ikone non esclude il Qatar”.