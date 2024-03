Caprini e un altro giovane della Fiorentina subentrano nel successo della Nazionale Under 18 in amichevole. Il resoconto

Questo pomeriggio, al centro sportivo di Merano, si è tenuta un'amichevole fra le Rappresentative Under 18 di Italia e Austria. Nei padroni di casa, che hanno chiuso in vantaggio il primo tempo per 2-0, ha giocato anche Daniel Maat Caprini, attaccante della Fiorentina Primavera di Daniele Galloppa.

Caprini è subentrato al minuto 66, tuttavia coinvolto nel momento di massima espansione degli avversari, che hanno infatti trovato una rete negli ultimi venti di gioco. Lo stesso Caprini, però, è stato protagonista nel finale di un bel colpo di tacco che ha liberato Scotti davanti al portiere austriaco: gol sprecato, ma bella iniziativa del giovane viola.

All'86' è entrato anche Lapo Deli, classe 2006 della Fiorentina Under 18, sinistro di piede, centrocampista. Sono rimasti invece in panchina il portiere Leonardelli e l'esterno Fortini, anch'essi in forza alla Fiorentina Primavera. Braschi, invece, non è in Nazionale perché infortunato, benchè fosse stato convocato da mister Franceschini.