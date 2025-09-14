Conte e il siparietto con lo studio Sky: "Alla Fiorentina non sono bravini, sono bravi"

L'allenatore del Napoli Antonio Conte nel post partita del match contro la Fiorentina ha parlato anche a Sky Sport per dare un giudizio sulla gara.

Le parole di Condò

Il giornalista Paolo Condò aveva definito i viola bravini e che, per diventare bravi, molti elementi della squadra di Pioli avrebbero dovuto fare il salto di qualità che ha fatto lo scorso anno Kean.

La risposta di Conte

Conte però ha risposto immediatamente al giornalista: “Alla Fiorentina non sono bravini, sono bravi. Hanno una rosa attrezzata per le tre competizioni”.