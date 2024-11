Il giornalista Riccardo Trevisani ha analizzato il momento della Fiorentina a Cronache di Spogliatoio. Nel suo discorso, include le situazioni di Atalanta e Roma: “Guardate la classifica alla quarta di campionato: l'Atalanta aveva sei punti, la Fiorentina e la Roma tre. I nerazzurri, pensate, non hanno pensato di cacciare Gasperini e ora sono in zone scudettabili. Così come i viola”.

“Palladino bravissimo allenatore, la società l'ha lasciato lavorare”

E aggiunge: “La Fiorentina era partita piuttosto male, si è parlato tanto dei problemi e di qualche giocatore scontento. Ma la società ha lasciato lavorare Palladino, che è un bravissimo allenatore, e adesso la Viola è in zona Champions League. La Roma? Ha defenestrato De Rossi per motivazioni assurde, senza passare direttamente dai Friedkin. E infatti ora è in un baratro pazzesco, ogni settimana è sempre peggio. In questo mese e mezzo Juric ha perso le partite che De Rossi ha perso in sette mesi, eppure era stato esonerato per i risultati…”.

Su De Gea: “Miglior portiere del campionato? Direi Maignan, ma ha fatto delle uscite oscene recentemente. Se De Gea non è il migliore, è tra i top 3 con Maignan e Svilar”.