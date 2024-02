Esordio amarissimo per Bigica: troppo Napoli per un Sassuolo che adesso rischia tantissimo. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Si è appena concluso il primo dei due recuperi restanti della ventunesima giornata di Serie A.

La prima volta di Emiliano Bigica su una panchina della massima categoria è amarissima: Sassuolo-Napoli termina 1-6. A passare in vantaggio sono i padroni di casa, con un bellissimo bolide da fuori area di Racic. Ma sul calare del primo tempo, in dodici minuti, un gol di Rrahmani e due di Osimhen indirizzano la partita. Il nigeriano firma la tripletta in avvio di ripresa, su clamoroso errore di Ruan Tressoldi; il resto dell'incontro è nei piedi di Kvicha Kvaratskhelia, che chiude il tutto con la doppietta personale.

Sassuolo impotente di fronte a un Napoli devastante; i neroverdi sono fermi a 20 punti, in piena zona retrocessione. Domenica Bigica è atteso da una partita cruciale per il suo campionato, contro il Verona.

Il Napoli, invece, tenta una disperata rincorsa Champions. Intanto, gli azzurri si regalano una serata perfetta proponendo un grande calcio al ‘Mapei’ e agganciano la Lazio, ora a -1 dalla Fiorentina.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 66*, Juventus 57, Milan 53, Bologna 48, Atalanta* 46, Roma 44, Fiorentina 41, Lazio 40, Napoli 40, Torino 36, Monza 36, Genoa 33, Empoli 25, Lecce 24, Frosinone 23, Udinese 23, Sassuolo 20, Verona 20, Cagliari 20, Salernitana 13.

* = una partita da recuperare