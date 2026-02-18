Lezzerini: "Cercherò di vivermi ogni momento con serenità. Domani per me si chiude un cerchio"

Verso la sfida di domani in Conference contro lo Jagiellonia, il portiere della Fiorentina Luca Lezzerini è intervenuto in conferenza stampa.

“Bisogna convivere con la paura. Domani cerco di godermela”

“Cosa cambia dopo nove anni e mezzo? Il mister lo dice sempre, bisogna imparare a convivere con le paure. Fanno naturalmente parte del percorso di un portiere. A volte questa paura è anche positiva, tiene alta l'attenzione. Cerco di vivermi ogni momento serenamente, di godermi l'esperienza. Questo è il pensiero che ti porta bene alla gara”.

“Domani per me si chiude un cerchio. Speriamo di iniziarne un altro”

“Ho costruito la mia carriera in una categoria minore, però è stato molto bello e soddisfacente. Ho lottato per obiettivi veri, dalle salvezze ai play-off, scontrandomi ogni domenica. Il mio è stato un percorso bello, molto probabilmente per me domani si chiude un cerchio. Speriamo magari di iniziarne presto un altro”.