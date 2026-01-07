Il ritorno in auge di Ngonge. Ma in lizza c'è anche la sorpresa del Modena
In attacco ritorna in auge la candidatura di Cyril Ngonge, antico amore dei dirigenti della Fiorentina. Il giocatore è attualmente In prestito al Torino ma è di proprietà del Napoli e non sta giocando molto in maglia granata.
La sorpresa
Fra gli esterni offensivi non è l'unico nome che circola. A Benjamín Dominguez e Tommaso Baldanzi (più trequartista a dire il vero), secondo La Nazione, si aggiunge un talentino che piace a tanti, tra cui il ds viola Roberto Goretti: si tratta di Yanis Massolin.
Duttile
Il classe 2003 del Modena, dal centrocampo in avanti può ricoprire diversi ruoli. Di lui, gli addetti ai lavori parlano particolarmente bene.
💬 Commenti (3)