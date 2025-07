Niente Kean? L’Al-Qadisiya vira con forza su Retegui e l’attaccante dell’Atalanta va verso il sì. Pronto uno stipendio mostruoso

Mateo Retegui è orientato a dire di sì al trasferimento in Arabia, come riporta calciomercato.com. Questo perchè, dopo le titubanze degli ultimi giorni, il centravanti italoargentino ha valutato l'offerta dell'Al Qadisiya insieme alla propria famiglia, anche in virtù di un cospicuo miglioramento delle condizioni economiche.

Proposta araba migliorata

Il club arabo ha alzato la proposta dai 15 milioni iniziali a 20, otto volte quello che guadagna a Bergamo dopo il trasferimento dello scorso anno per 22 milioni più bonus, contratto di tre anni che potrebbe diventare anche di 4.

Si attende il rilancio

La proposta di 53 milioni di euro non è però ancora ritenuta sufficiente dall’Atalanta, che ne vorrebbe almeno 60: sarà quindi necessario un ulteriore rilancio. Dopo il no di Kean, gli arabi hanno virato con decisione sul capocannoniere dell'ultima Serie A, che ora è ad un passo dalla cessione.